Polisten 'romantik' operasyon: Ayı kostümüyle kıskıvrak yakaladı

15 Şubat 2024 11:57 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:58

Güney Amerika ülkesi Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polisler akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştirdi. Başkent Lima’da animasyon filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi.

Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı. Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kostümündeki polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi.

EN SON NOEL BABA KILIĞINA GİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl Noel’de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti.