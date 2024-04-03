Polonya, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

03 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:24

İran-İsrail savaşı uzak değil! Devrim Muhafızları: Ölümcül darbeler vuracağız

İran-İsrail savaşı uzak değil! Devrim Muhafızları: Ölümcül darbeler vuracağız

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Polonya, saldırı nedeniyle İsrail’in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yaredımcısı Andrzej Szejna, İsrail Büyükelçisinin İsrail saldırısında hayatını kaybeden Polonyalı yardım görevlisini görüşmek üzere Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Szejna, "Büyükelçi ile Polonya-İsrail ilişkilerindeki yeni durum ve Gazze Şeridi'nde kısa süre önce meydana gelen olayın ahlaki, siyasi ve mali sorumluluğu hakkında konuşmak istiyorum" dedi.