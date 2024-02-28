Putin araya girdi Filistinli düşman kardeşler Moskova'da Gazze için bir araya gelecek

28 Şubat 2024 11:10 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 11:34

Gazze'ye bombalar yağarken birçok ülke iki devletli çözüme destek veriyor. Rusya da bu ülkelerden biri ve çözüm için hamlesini yaptı. Gazze'de İsrail'e karşı savaşan Hamas ile Batı Şeria'yı kontrol eden El Fetih hareketleri, birleşik Dikistin hükümetinin kurulması için Moskova'da görüşecekler.

Rus RIA haber ajansına göre Hamas ve El Fetih'in buluşması 29 Şubat'ta gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da görüşmeyi doğruladı.

MÜZAKERELERLE İLERLEME SAĞLANABİLİR

Hamas yönetiminden Muhammed Nazzal da Gazze'nin geleceği konusunda şu ana dek Filistin Yönetimi ve Hamas arasında resmi bir temas olmadığını ve müzakere sürecinde ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Filistin Yönetimi ve El Fetih, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini kontrol ediyor ancak 2007'de Hamas ile girdiği mücadelenin ardından Gazze'deki gücünü büyük oranda kaybetmişti.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇABALARI

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 145 gündür devam ederken ateşkes ve esir takası için bir kez daha umut ışığı gözüktü. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da temel hatlar üzerinde mutabık kalındığı açıklandı.

Anlaşmanın taslağına göre, 6 haftalık bir ateşkes olasılıklar arasında. Hamas, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta olan 40 rehineyi serbest bırakacak. İsrail ise 200 ila 300 Filistinli mahkumu salacak.

NETANYAHU'NUN YENİ TALEPLERİ VAR

Times of Israel, Netanyahu'nun Hamas'tan elindeki 130 rehineden sağ olanların listesini istediğini yazdı. Netanyahu, liste oluşmadan anlaşmayı onaylamak istemiyor. Ayrıca serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan suçları ağır olanların Katar'a sınır dışı edilmesi de talepleri arasında.

Hamas'ın ise ateşkesin en başından beri İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ederken kısmi çekilmeye razı olduğu iddia edildi.

Bir diğer yandan Ateşkes görüşmeleri sürerken Netanyahu'nun Refah'a saldırı tehditleri de sürüyor. Bazı kaynaklar, Netanyahu'nun kısa süreli ateşkesi Refah'a saldırıya hazırlık fırsatı olarak gördüğünü söylediler. Refah'a sığınan yüz binlerce Filistinlinin nereye yollanacağı, Refah'taki tahliye sürecinin nasıl gelişeceği ise henüz bilinmiyor.