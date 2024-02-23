Putin Biden'ı küfrettiğine pişman etti! Trump'ın keyfi yerinde

23 Şubat 2024 09:03 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 09:26

ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Vladimir Putin hakkında ''deli bir o....ç....'' demesinin bedelini sert sözlerle ödedi. Putin, Biden'ın kendisine yönelik küfrü üzerine kinayeli açıklamalara imza attı. ''Her başkanla çalışırız'' dediğini hatırlatan Putin, Rusya açısından neden Biden'ın daha tercih edilebilir olduğu konusuna ise ''Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki." dedi.

PUTİN: BEN HAKLIYDIM

Putin, Biden'ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, "Bana 'Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım." diye konuştu.

BIDEN'IN PUTİN'E KÜFRÜ

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı. Putin'e küfreden Biden, "Manyak o... ç..u" diyerek, Putin'in nükleer çatışma endişesine neden olduğunu belirtmişti.

''KÜSTAHÇA VE UTANÇ VERİCİ''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.

''İŞE YARAMAYAN MORUK''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor." demişti.