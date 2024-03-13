Putin'den çarpıcı sözler: Polonya, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor

13 Mart 2024 15:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri yardım adı altında Polonya'nın aslında Ukrayna'yı işgal etme planı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Bugün Russia 1 TV'de tamamı yayımlanacak olan röportajda Putin, "Eğer Polonya askerleri, Varşova'nın dediği gibi Ukrayna-Belarus sınırını korumak için veya hat gerisindeki Ukrayna birliklerini cepheye göndermek için Ukrayna topraklarına girerse bir daha asla ayrılacaklarını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"HAYALİNİ KURUYORLAR"

Rus lider, "Polonyalı yetkililer tarihsel olarak kendilerine ait olduğunu düşündükleri topraklara dönmenin hayalini kuruyor. Bu topraklar Josef Stalin tarafından onlardan alınmış ve Ukrayna'ya verilmişti" ifadelerini kullandı.

Putin, "Kesinlikle o toprakları geri istiyorlar. Bu yüzden eğer Polonya birlikleri Ukrayna'ya girerse bir daha ayrılması zor" dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, geçen hafta yaptığı açıklamada, "NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi düşünülemez değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sikorski'nin açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilebileceği yönündeki sözlerinin ardından gelmişti.

VARŞOVA, KİEV'İN EN BATI'DAKİ BÜYÜK DESTEKÇİSİ KONUMUNDA

Ukrayna'nın batısındaki Polonya'yla 529 kilometre sınırı bulunuyor. Varşova yönetimi, savaşın başından bu yana Kiev'in Batı'daki en büyük destekçilerinden biri konumunda.

Rusya lideri Vladimir Putin geçen yaz da Polonya'nın Ukrayna konusundaki "şahin" politikasına tepki göstermiş ve günümüz Polonyası'ndaki bazı toprakların Stalin'in hediyesi olduğunu öne sürmüştü.

Putin, "Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin'in yaklaşımı sayesinde Batı'da önemli topraklar, Almanya’dan toprak aldı. Günümüz Polonya'sının batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttular mı? Onlara hatırlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.