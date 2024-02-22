Putin'den savaş uçağıyla 'askeri sır' uçuşu

22 Şubat 2024 17:12 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:14

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıldönümünde Rus savaş uçakları peş peşe düşürülürken Putin 'sır' bir uçuş gerçekleştirdi. Rus stratejik bombardıman uçağı ''Tu-160M'' ile uçtu. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan kalkan savaş uçağına binen Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

UÇUŞ ASKERİ SIR

Putin, NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceği açıklandı. Fakat uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmadı.

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.