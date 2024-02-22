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22 Şubat 2024 17:12 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:14

Putin'den savaş uçağıyla 'askeri sır' uçuşu

Rus lider Vladimir Putin, Rusya yapımı savaş uçağı 'Tu-160M' ile uçtu. Uçağın rotası 'askeri sır' gerekçesiyle açıklanmadı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıldönümünde Rus savaş uçakları peş peşe düşürülürken Putin 'sır' bir uçuş gerçekleştirdi. Rus stratejik bombardıman uçağı ''Tu-160M'' ile uçtu. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan kalkan savaş uçağına binen Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

Putin'den savaş uçağıyla 'askeri sır' uçuşu - 1. Resim

UÇUŞ ASKERİ SIR

Putin, NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceği açıklandı. Fakat  uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmadı.

Putin'den savaş uçağıyla 'askeri sır' uçuşu - 2. Resim

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

Putin'den savaş uçağıyla 'askeri sır' uçuşu - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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