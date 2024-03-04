Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Putin'e büyük şok! Belçika çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etti
04 Mart 2024 17:38 - Güncelleme : 04 Mart 2024 20:51

Putin'e büyük şok! Belçika çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Belçika Başbakanı Alexander De Croo, son aylarda "casus olduğu açık olan düzinelerce sözde Rus diplomatın" sınır dışı edildiğini açıkladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Putin&#039;e büyük şok! Belçika çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etti
Ukrayna, Rusya

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL televizyonuna açıklamalarda bulunan De Croo, ülkesinin, Rusya'nın "demokrasiyi istikrarsızlaştırma girişimlerinden" korkması gerekip gerekmediği sorusuna "bu girişimlerin zaten gerçekleşmekte olduğu" cevabını verdi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

De Croo, "Belçika, geçtiğimiz aylarda düzinelerce sözde Rus diplomatı, ülkeden sınır dışı etti." dedi.

Söz konusu kişilerin casus olup olmadığına ilişkin soru üzerine De Croo, "Bu çok açık, evet." ifadesini kullandı.

RUSYA'YA SİBER SALDIRI VE DEZENFORMASYON SUÇLAMALARI

De Croo, Rusya'nın Belçika'ya siber saldırılarda da bulunduğunu ifade ederek, "Rusya'ya karşı tavır aldığımızda, internet sitelerimizin ilerleyen saatlerde sıklıkla siber saldırıların hedefi haline geldiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Belçika'da çok sayıda dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü savunan De Croo, şunları kaydetti:

Putin'e büyük şok: Belçika çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etti - 1. Resim

"Örneğin; Jürgen Conings'in (2021'de birliğinden ağır silahlar çalarak firari olan, 'terör tehdidi' oluşturduğu belirtilen ve ardından ölü bulunan aşırı sağcı asker) arandığı zamanlarda, güvenlik servislerimizin hassas anlarda organize dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğüne dair şüpheleri vardı."

UKRAYNA'YA YARDIMLAR RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARIYLA SAĞLANIYOR

De Croo, Ukrayna'ya yardımların finansmanının Rusya'nın Belçika'daki dondurulmuş varlıklarından sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Ukrayna'ya yardımları) Ödeyen Putin'dir. Belçika, akıllıca bir çözüm buldu; Ukrayna'ya yapılan yardım, Vladimir Putin'in Belçika'daki parasının vergilendirilmesiyle ödeniyor. Rusya'nın, Belçika'da dondurulmuş yüz milyarlarca varlığı var ve Ukrayna'ya yapılan yardım, bu paranın vergileriyle ödeniyor. Yani yardım, Belçikalı vergi mükellefleri tarafından finanse edilmiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...