Putin'e yakınlığıyla biliniyordu! Japon CEO, Moskova'da ölü bulundu

04 Nisan 2024 19:26 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinden olan Yamaha Music'in üst düzey patronu Jun Aoki, Moskova'daki lüks bir otelde ölü bulundu.

55 yaşındaki Jun Aoki'nin cesedi, eskiden Ukrayna Oteli olarak bilinen, şu anda Moskova'da Radisson Collection Hotel olarak hizmet veren ünlü Stalin gökdeleninde bulundu. Şirketi hala nasıl öldüğünü anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Rus haber kanalı RBC, soruşturmanın devam ettiğini ancak cesette herhangi bir yara izine rastlanmadığını bildirdi. Emniyetten bir kaynak RBC'ye yaptığı açıklamada ölümünün herhangi bir suçtan kaynaklanmadığını söyledi.

ANİ KALP KRİZİ OLABİLİR

Bir başka haber kaynağı olan BAZA ise Aoki'nin "ani bir kalp krizi" geçirmiş olabileceğini ve birkaç gündür kendisinden haber alınamadığını belirtti.

Arkadaşları, kendisinden haber alamayınca hemen polisi aramadan önce 55 yaşındaki CEO ile irtibata geçmeye çalıştılar. Polis memurları cesedini Putin hükümetinin çalıştığı yerin hemen karşısında bulunan ünlü otelde buldu.

Japon işadamı, 1866 yılında kurulan Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nın mütevelli heyetinde yer alıyordu.

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