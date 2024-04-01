Putin'i tehdit eden DEAŞ'ın planını istihbarat örgütü engelledi

01 Nisan 2024 12:59 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:13

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından Rus lider Vladimir Putin'i tehdit eden bir mesaj yayımlayan terör örgütü DEAŞ yeni bir saldırı için hazırlıktayken yakayı ele verdi. Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde terör saldırısı düzenleme planı yapan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİ

Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

DEAŞ'TAN PUTİN'E TEHDİT MESAJI

Rusya'daki kanlı saldırı sonrası şüphelilerin mahkeme görüntüleri işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'TAN sert bir mesaj gelmişti.

Elinde bıçak tutan bir kişinin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadelerine yer verildi.