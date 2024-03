Putin'in birinci adamından "nükleer" uyarı: Hiç bu kadar yakın olmadık

03 Mart 2024 09:22 - Güncelleme : 03 Mart 2024 09:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu Aleksandr Dugin'den dünyayı bir kez daha diken üstün oturtan açıklama geldi. Nükleer savaş riskiyle ilgili açıklama yapan Dugin, dünyanın bu savaşa hiçbir zaman almadığı kadar yaklaştığını belirtti.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ OLUŞUYOR"

A Haber'e açıklamalarda bulunan Dugin, yeni bir dünya düzeninin oluşum aşamasında olduğumuzu belirterek, "Bu süreç sıcak çatışmalara sahne oluyor. En kötüsü ise bizim şu an nükleer savaş riskiyle karşı karşıya olmamız. Her geçen gün de maalesef bu tehlikeye bir adım daha yaklaşıyoruz. ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketi bu anlama geliyor. Uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya tedariki, F-16 uçakları ki bunların Ukrayna'dan değil Polonya ve Romanya'da havalanması öngörülüyor. Rusya'nın kentlerine yapılan saldırılar her an nükleer savaşı başlatabilir" diye konuştu.

"TAMAMINI ELE GEÇİRİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Aslında Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir anlamda başladığını iddia eden Dugin, "Bu savaşta sadece taktik nükleer silahlara değil, stratejik nükleer silahlara da başvurulacak. Sanki dünya, özellikle de Batı bunu anlamıyor. Sanki Rusya'nın büyük nükleer güç olduğunu bilmiyorlar. Eğer biz Ukrayna'yı konvansiyonel savaşta yenemezsek, bu, doğrudan nükleer savaşın başlaması anlamına gelecek; ki biz zaten Ukrayna'nın tamamında kontrolü ele geçirinceye dek durmayı düşünmüyoruz. Artık bundan sonra hiçbir diplomatik çözüm yolu, arabulucuk, görüşmeler bizi bu hedefimizden alıkoyamaz. Dolayısıyla bugün her kim Ukrayna'ya silah tedarik ediyorsa, nükleer savaş riskini artırdığının farkında olmalı.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ İLK AŞAMASINDAYIZ"

Üçüncü dünya savaşın ilk aşamasının yaşandığını belirten Dugin, şunları söyledi: "Bu, nükleer savaşa dönüşebilir. Nükleer savaşa biz hiçbir zaman bu kadar yakın olmadık. Bu bence Batı'nın tam bir sorumsuzluğu. Sadece Batı'nın değil tarafsız kala ülkelerin bile sorumluluğu aşikardır. Ukrayna'ya silah yollamadıkları takdirde nükleer savaş riski de azalmış olacak. Çünkü, Rusya'nın NATO ülkelerine karşı nükleer silah kullanmak gibi bir hevesi, arzusu yok. Ama NATO her gün bizimle savaşan ülkeye stratejik silahlar göndermeye devam ediyor.