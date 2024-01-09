Rus bakan Şoygu yeniden ABD ve Batılı ülkeleri hedef aldı: Ukraynalı askerleri ölüme zorluyorlar

09 Ocak 2024 15:58 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:59

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Şoygu yeniden hedefine ABD ve Batılı ülkeleri aldı. Rus askeri birliklerinin, Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını ifade eden Şoygu, "Geçen yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı. Tüm cephe hattı boyunca stratejik açıdan inisiyatifi koruyoruz." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik siyasetini değerlendiren Şoygu, şunları kaydetti:

"ABD, Ukrayna oluşumlarının insan kaynaklarının tükenmesine ve savaş alanında sonuç elde edememesine rağmen, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor. Kiev yönetimi, Batılı ülkeler tarafından yönlendirilerek askerlerini ölüme zorluyor ve ordunun saflarını yenilemek için her imkanı arıyor. Elbette bu, temas hattındaki durumu değiştirmeyecek, yalnızca çatışmaları uzatacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edeceğiz."

Rusya'nın nükleer üçlemesinin, savaş hazırlığının en yüksek seviyede tutulması açısından önemini vurgulayan Şoygu, Rus ordusu ile donanmasını modern silahlarla donatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şoygu, Ukrayna'da savaşan birliklere silah sevkiyatına ve insansız hava araçlarının seri üretimine devam edeceklerini dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı neredeyse iki senedir devam ediyor. Savaşın ilk zamanlarındaki yoğun çatışma dönemlerinin ardından şimdi sahada her iki taraf da ilerleyemez durumda. Zira, uzun zamandır taraflar pozisyonlarını değiştirmiş değil.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor. Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkat çekiyor.