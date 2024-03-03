Rus muhalif mezarı başında anıldı! Putin'i küplere bindirecek görüntüler

03 Mart 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:13

Sibirya'da tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni, Moskova'daki Borisovo mezarı başında anıldı. Cenaze töreninden bir gün sonra yüzlerce kişi, Navalni'nin mezarına çiçek bıraktı. Rus lider Vladimir Putin'i sinirden deliye döndürecek kalabalık, tutuklanma riskini de göze aldı.

Navalni'nin cenaze töreninin sessizce gerçekleşmesi konusunda baskı yapan Kremlin'e rağmen törene binlerce kişi katılmış ve ''Savaşa hayır'' sloganları atmıştı. Putin'e yönelik eleştirilerin yüksek sesle dile getirildiği törende en az 100 kişi gözaltına alınmıştı. Bu olaylardan sadece 1 gün sonra Navalni'nin mezarını yüzlerce kişi doldurdu.

Rus muhalifin mezarlığına polis kontrolünden geçerek girenlerin her anları kayıt altına alındı. Kameralar, mezarlığa gelenleri anbean kaydetti.

''NAVALNİ'Yİ ZEHİRLEDİLER'' İDDİASI

Rus muhalifin ölümünün ardından Rus lider Putin'e ateş püsküren Navalyana, eşinin sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüştü. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Navalyana, "Vladimir Putin eşim Aleksey Navalni'yi 3 yıllık işkencenin ardından öldürdü" demişti. Eşinin öldürülmesinde noviçok olarak bilinen sinir sistemine zarar veren bir zehrin kullanıldığını iddia etmişti.

Navalnaya, "Eşim kırılmazdı. Putin onu işte bu yüzden öldürdü. Utanç dolu bir şekilde, korkakça ve gözüne bakmadan ve hatta ismini söylemeye cesaret edemeden öldürdü. Şimdi aynı utanç ve korkakça yaklaşımla onun bedenini saklıyorlar, onu annesine göstermiyorlar, iade etmiyorlar ve acınacak bir şekilde yalan söylüyorlar. Putin'in noviçokunun izlerinin geçmesini bekliyorlar" demişti.