Rus muhalif Navalni'nin cesedi de kayıp! Ölümünden önce attığı mesajda dikkat çeken detay

18 Şubat 2024 09:21 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:46

Rusya adım adım seçime doğru giderken en önemli muhaliflerden Aleksey Navalni kaldığı hapishanede ölü olarak bulundu. Rus lider Vladimir Putin'in karşısında sıkı bir rakip olarak tanımlanan Navalni'nin ölümü tartışmalara neden olurken cesedin ailesine teslim edilmemesi ölüm nedeninin gizlendiği yönünde şüphelere neden oldu.

Rus yetkililer, Navalni'nin ölüm sebebi için 'ani ölüm sendromundan' kaynaklandığını iddia etseler de hem ailesi hem de muhalefet Navalni'nin ölümünden Rus yönetimini sorumlu tutuyor. Çünkü her iki taraf, Navalni'nin ölümünün bir cinayet olduğundan emin.

Navalni'nin ölümünün ardından cesedinin morgda olmaması da ülkede, ölümüyle başlayan protestoları alevlendirdi. Navalni'nin cesedini almak için Sibirya'daki morga giden annesine beden üzerinde incelemelerin devam ettiği söylendi. Bu durum şüphelerin artmasına neden oldu ve Rus yönetiminin Navani'nin gerçek ölüm nedenini gizlediği iddia edildi.

ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ATTIĞI MESAJ

Navalvi'nin ölümünden bir gün önce eşine yolladığı mesajında da herhangi bir hastalığından bahsetmemesi, sadece Sevgililer Günü için "Bebeğim, biliyorum her şey şarkıdaki gibi. Aramızda şehirler var. Ama ben seni hep yanımda hissediyorum" yazmış olması dikkat çekti.

Navalni, hapis süresince bir kere zehirlenmiş ve Almanya'da tedavi görmüştü. Bir hapishane nakli sırasında ise kayıplara karışmış, Navalni'den uzun bir süre haber alınamamış, Sibirya'daki ücra bir hapishanede olduğu öğrenilmişti.

RUSYA'DA MUHALİFLERİN ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ MEŞHUR

Öte yandan şimdiye kadar Putin'i eleştiren çok sayıda muhalefet lideri şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Kremlin'e karşı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.