Rus muhalif Navalni'nin eşi Putin'e ateş püskürdü: Eli kanlı canavar

28 Şubat 2024 15:47 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:24

Rusya adım adım seçime giderken cezaevinde ölü olarak bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümünün yankıları sürüyor. Batılı Devletler ve ABD, Navalni'nin ölümünde Rus lider Putin'in parmağı olduğuna işaret ederken eşi Yulia Navalyana, en başından beri Putin'e ağır suçlamalarda bulunuyor.

''ELİ KANLI CANAVARLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Strazburg'taki Avrupa Parlamentosu'na katılan Navalyana, Putin'e karşı eleştirilerinin dozunu artırdı ve ''eli kanlı canavar'' dedi:

"Navalni'nin cenaze töreninin huzurlu olup olmayacağından veya polisin tutuklamalar yapacağından emin değilim. Navalni'nin cansız bedeni istismar edildi. Putin her şeye muktedir, onunla müzakere edemezsiniz. Putin'in emriyle Aleksey üç yıl boyunca işkence gördü. Putin'i yenmek istiyorsanız, yenilik yapmalısınız, onu kararlar veya yaptırımlarla incitemezsiniz. Siz bir siyasetçiyle değil, kanlı bir canavarla karşı karşıyasınız."

Putin'in Rusya, Ukrayna ve Navalni konularındaki eylemlerinden dolayı hesap vermesi gerektiğini söyleyen Navalyana, "Putin ve müttefiklerinin paralarını saklamalarına yardımcı olan avukatları ve finansçıları araştırmak gerekiyor" dedi.

CENAZE TÖRENİ 1 MART'TA

Öte yandan Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş ise bugün yaptığı açıklamada, Navalni'nin cenaze töreninin 1 Mart'ta Moskova'da düzenleneceğini duyurmuştu.

Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılacak uğurlama töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda cenaze töreni gerçekleştirilecek.

''NAVALNİ'Yİ ZEHİRLEDİLER'' İDDİASI

Rus muhalifin ölümünün ardından Rus lider Putin'e ateş püsküren Navalyana, eşinin sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüştü. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Navalyana, "Vladimir Putin eşim Aleksey Navalni'yi 3 yıllık işkencenin ardından öldürdü" demişti. Eşinin öldürülmesinde noviçok olarak bilinen sinir sistemine zarar veren bir zehrin kullanıldığını iddia etmişti.

Navalnaya, "Eşim kırılmazdı. Putin onu işte bu yüzden öldürdü. Utanç dolu bir şekilde, korkakça ve gözüne bakmadan ve hatta ismini söylemeye cesaret edemeden öldürdü. Şimdi aynı utanç ve korkakça yaklaşımla onun bedenini saklıyorlar, onu annesine göstermiyorlar, iade etmiyorlar ve acınacak bir şekilde yalan söylüyorlar. Putin'in noviçokunun izlerinin geçmesini bekliyorlar" demişti.