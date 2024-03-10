Rus öğrenciden Wi-Fi ile Ukrayna propagandası: Demir parmaklıklar ardında bitti

10 Mart 2024 16:44 - Güncelleme : 10 Mart 2024 16:44

Moskova'da wi-fi ağına Ukrayna yanlısı isim veren bir Rus öğrenci tutuklandı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen öğrencinin, kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdiği ifade edildi.

Davaya bakan Moskova mahkemesi, perşembe günü açıkladığı kararda, "radikal örgütlerin sembollerini" kullandığı gerekçesiyle Rus öğrenciye 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanında olan sayısız kişiye sloganı yayarak propaganda hedeflediğine hükmetti.

Öğrencinin çarşamba sabahı gelen ihbar üzerine üniversite yurduna düzenlenen baskınla gözaltına alındığı, güvenlik güçlerinin öğrencinin bilgisayarına ve modeme el koyduğu ifade edildi.

RUS YARGISI GEÇEN YIL 21 BİN KİŞİYİ HEDEF ALDI

Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana Kiev güçlerinin sıklıkla kullandığı slogan, daha önce Rusya'da da savaş karşıtı gösterilerde duyulmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen öğrenci, savaş karşıtı yorumları veya eylemleri nedeniyle cezalandırılan yüzlerce Rus vatandaşının sonuncusu oldu.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl en az 21 bin kişi savaş karşıtı eylemleri nedeniyle Rus yargısı tarafından hedef alındı. İnsan hakları grupları, savaş karşıtlarına yönelik mahkemelerin adil olmadığını ve hapis cezalarının eleştirel sesleri susturmak için kullanıldığını öne sürüyor.

SAVAŞ DEMEK DAHİ YASAK

2022'de başlayan Ukrayna savaşı için "savaş" demenin dahi yasak olduğu ülkede, devam eden çatışmalar için "özel askeri operasyon" ifadesi kullanılıyor.