Rus ordusu zanlıları yakaladı! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı

23 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:21

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör saldırı düzenlediğinden şüphelenilen silahlı kişilerin Rusya-Ukrayna sınırı yakınlarında Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı.

İnternette paylaşılan videolarda, 22 Mart akşamı Moskova'nın Crocus Belediye Binası'na düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğunu iddia ettiği üç farklı kişinin bir grup Rus askeri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Şüphelilerden biri elleri arkadan bağlı bir şekilde dizlerinin üzerinde titrerken görülüyor ve görünüşe göre 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan katliamı gerçekleştirdiğini itiraf ediyor.

"PARA İÇİN BU KATLİAMI YAPMAK"

Zanlının, katliamda herhangi bir rolü olduğunu şiddetle reddeden Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığı ve Rusya-Ukrayna sınırına yakın bölgedeki Bryansk'ta bir ağaçta saklanırken bulunmasının ardından filme alındığı belirtiliyor. Katliamla ilgili ise DEAŞ terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Bir videoda şüphelilerden birinin elleri arkadan bağlı olarak diz çökmüş halde itirafta bulunduğu görülüyor. Kendisine bir Rus askeri tarafından "Tam olarak ne teklif edildi?" diye soruluyor ve o da, "Para için bu katliamı yapmak." cevabını veriyor.

Rus askerlerinin sorgusu devam ediyor:

"Hangi şeyler? Tam olarak ne?" diye soruluyor. Zanlı ise, "Bu tarz şeyler, öldürmek için" diyor.

Bunun üzerine başka bir asker, "Kimi öldürmek için?" diye soruyor ve zanlı, "Yeri Telegram'dan gönderdiler." cevabını veriyor.

Zanlı, kendisine mekana girip kim olursa olsun herkesi öldürmesinin söylendiğini anlatmaya devam ediyor.

TANIMADIĞI BİRİNDEN DİREKTİF ALMIŞ

Zanlı, Telegram aracılığıyla tanımadığı kişilerden para karşılığında saldırıyı gerçekleştirme talimatı aldığını söyledi. Telegram'da tanımadığı birinden direktif aldığını iddia etti.

Direktif aldığı adamın adının ise Fariduni Shamsidin olduğunu dile getirerek, "Telegram'da dersler dinledim, çalıştım. Tanımadığım adamın asistanı insanları öldürmeyi önerdi ve bana bir milyon ruble vaat etti." ifadelerine yer verdi. Öldürme emrini veren adamın yardımcısının adını bilmediğini iddia etti.

Gözaltına alınan başka bir şüpheli, eylemi gerçekleştirmesi için kendisine 500 bin Rus Rublesi (173 bin 850 TL) vaat edildiğini ve avans olarak 250 bin Rus Rublesi ( 86 bin 925 TL) aldığını söyledi.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ DE AÇIKLANDI

Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren altı kişiden dördünün kimlikleri açıklandı. Saldırganların hepsinin Tacikistan uyruklu olduğu belirtildi.

Nasridinov Makhmadrasul (37 yaşında)

Ismonov Rivozhidin (51 yaşında)

Safolzoda Shokhinjonn (21 yaşında)

Nazarov Rustam (29 yaşında)