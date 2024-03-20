Rus siyasetçiden 3. Dünya savaşı uyarısı: Hiçbir telefon çalışmayacak ne android ne iPhone

20 Mart 2024 16:46 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:56

Bir şehir büyüklüğünde! İşte NATO'nun 82 milyar TL'lik kalesi

Bir şehir büyüklüğünde! İşte NATO'nun 82 milyar TL'lik kalesi

Rusya Parlamentosu Enformasyon Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gorelkin, Ukrayna ile devam eden savaşın büyümesi durumunda Apple ve Google'ın iPhone ve Android cihazları kapatacağını öne sürdü.

42 yaşındaki siyasetçi, söyleşisinde şu ifadeleri kullandı:

''Bazı uzmanların III. Dünya Savaşı olarak adlandırdığı bir durumdan bahsediyorum. Bu senaryoda Apple'ın Rusya'daki tüm iPhone'ları, Google'ın da jailbreak işlemi görmemiş Android telefonları devre dışı bırakacağını düşünüyorum.''

Reuters'ın haberine göre Gorelkin, savaş durumunda Rus teknoloji ve yazılım firmalarının Batılı şirketlere karşı misilleme yapabileceğini de söyledi. Fakat içeriğe dair bir bilgi vermedi.

Rusya'nın Batılı şirketlerin ürettiği telefon ya da yazılımlara bir alternatif geliştiremediği konusunda da eleştirilerde bulunan Gorelkin, bu durumun 5 ila 10 yıl içerisinde değişebileceğini de dile getirdi.

PUTİN: 3. DÜNYA SAVAŞI SADECE BİR ADIM UZAKTA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü yaptığı açıklamada, NATO'yla aralarında yaşanacak doğrudan bir çatışmanın "III. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzakta olunduğu anlamına geleceğini" söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de geçen ayki açıklamasında, Rusya'nın bir NATO ülkesini vurması halinde III. Dünya Savaşı'nın patlak verebileceğini belirtmişti.