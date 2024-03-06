Ruslar o kıyamet sesini işitti! Putin 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor

06 Mart 2024 17:08 - Güncelleme : 06 Mart 2024 20:35

Ukrayna'ya saldırılarının başından beri Batılı Devletlere ve NATO'ya karşı nükleer savaş tehditlerini artıran Rus lider Vladimir Putin 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yapmaya başladı. Dün Rusya'da ülke çapında acil durum testinin yapılacağı duyuruldu. Bu sabah ise milyonlarca Rus, kıyamet sesine uyandı.

Rus lider Putin dediğini yaptı ve Şeytan-2 olarak nitelendirilen, durdurulamaz nükleer roketi Sarmat'ı test etti sayılabilir. O anlarda Rusya'nın birçok şehrinde korna ve siren sesleri yükseldi.

Belgorod şehrinde yaşayanlar, o anları kayda aldı.

''KENDİ TOPRAKLARINDA HEDEF OLABİLİRLER''

Öte yandan Putin, geçtiğimiz günlerde NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışmasına dair açıklamalarda bulunurken nükleer tehdidini de yapmıştı.

Rus lider, "İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?" Stratejik nükleer kuvvetlerin tam hazır durumda. Güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir küresel düzen mümkün değildir. Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." demişti.