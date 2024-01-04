Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:51

    Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran'daki saldırıya ilişkin kınama

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Dün İran'da büyük bir patlama gerçekleşti. Terör saldırısı olarak nitelendirilen patlamada 103 kişi öldü 211 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

    Rusya Devlet Başkanı Putin&#039;den İran&#039;daki saldırıya ilişkin kınama
    Vladimir Putin, İran, Saldırı, Rusya

    Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye gönderdiği mesajında, Kirman’daki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

    "TERÖRÜN HER BİÇİMİNİ KINIYORUZ"

    Mezarlığı ziyaret eden sivillerin öldürülmesinin ağırlığı ve kabalığıyla sarsıldığını belirten Putin, "Terörün her biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu kötülüğe karşı tavizsiz mücadeleye olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

    İRAN'DAKİ PATLAMADA 103 KİŞİ ÖLDÜ 211 KİŞİ YARALANDI

    Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran'daki saldırıya ilişkin kınama

    Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda, 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

    İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

    İran'da polis merkezine saldırı: Çok sayıda ölü var
    Oynat

    İran'da polis merkezine saldırı: Çok sayıda ölü var

    İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentindeki bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Haberler>Dünya>Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran'daki saldırıya ilişkin kınama
    Etiketler
    Vladimir PutinİranSaldırıRusya
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...