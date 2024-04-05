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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:59

Rusya güne şok saldırıyla uyandı! Çok sayıda asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına 53 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya güne şok saldırıyla uyandı! Çok sayıda asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığından saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece ve 5 Nisan sabahının erken saatlerinde, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA’lara müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, Rostov bölgesinde 44, Saratov bölgesinde 1, Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1, Krasnodar bölgesinde 6 İHA’nın imha edildiği kaydedildi.

Rusya güne şok saldırıyla uyandı! Çok sayıda asker öldü - 1. Resim

BİRÇOK İLÇEDE ELEKTRİK GİTTİ  

Söz konusu saldırının ardından birçok ilçede elektrik şebekesi devre dışı kaldı.

Rostov Oblastı valisi Golubev, Morozovsk bölgesinde 'büyük çaplı bir saldırı' olduğunu doğruladı. Saldırının Rus hava savunma birlikleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.

Golubev ayrıca bir elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü ve elektrik kaynağının yeniden sağlanacağını söyledi.

Rusya güne şok saldırıyla uyandı! Çok sayıda asker öldü - 2. Resim

SALDIRININ BİLANÇOSUNU UKRAYNA AÇIKLADI

İsminin gizli kalmasını isteyen ve Ukrayna merkezli Kyiv Independent'a konuşan askeri bir kaynak, Rusya'daki saldırının bilançosunu açıkladı.

Söz konusu kaynak en az 6 askeri uçağın imha edildiği ve sekizinin de hasar gördüğü bildirildi. Ayrıca yaklaşık 20 Rus askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Rusya güne şok saldırıyla uyandı! Çok sayıda asker öldü - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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