Rusya nükleer silah kullanmaya her zamankinden daha yakın! Gizli belgeler sızdı

29 Şubat 2024 11:08 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:43

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 3. yılına girerken Batılı devletleri de korku sardı. Rusya'nın olası saldırısına karşı silahlanma ve savunma konusunda hazırlık içine giren Avrupa Devletleri'nin en büyük çekincesi ise Rusya'nın elindeki nükleer silahlar...

İngiliz yayın kuruluşu Financial Times'ın elde ettiği gizli askeri belgeler, Rusya'nın hangi durumlarda nükleer silah kullanabileceğini gözler önüne serdi. Kremlin'in nükleer senaryoları içerisinde öncelik Rus topraklarına düşman saldırısı ihtimali. Bir diğeri ise stratejik öneme sahip denizaltıları hedef alacak saldırılar. Eğer Rusya balistik füze denizaltılarının ya da nükleer güçle çalışanlarının yüzde 20'sini kaybederse bu duruma nükleerle karşılık verebilir.

RUSYA ÇİN'E DE GÜVENMİYOR

Sızdırılan gizli belgelere göre, Rusya'nın sıkı dostluğa rağmen Çin konusunda da endişeleri var. Belgeler, Rusya'nın olası bir Çin işgaline karşı da hazırlıklı olduğunu ortaya koydu.

Sızan gizli belgeler üzerine Rus hükümetinden jet cevap geldi. Rus lider Putin'in sözcüsü, "Önemli olan nükleer silah kullanım eşiğinin kesinlikle şeffaf olması. Bahsi geçen belgelere gelince, bunların gerçekliğinden kesinlikle şüphe duyuyoruz." dedi.

Uzmanlar, belgelerin Rus ordusunun Ukrayna işgali öncesinde yaptığı tatbikatlara benzediğini de belirtti.

''RUSYA NÜKLEER KULLANIMINA UZAK DEĞİL''

Son zamanlarda Rusya'nın söylemleri de göz önüne alınarak, Rusya'nın köşeye sıkıştırılıp işgal altındaki toprakların kaybıyla karşı karşıya kalması durumunda nükleer silah kullanmaya ne kadar hazır olabileceği vurgulandı.

Öte yandan 2008'den 2012'ye kadar görev yapan eski cumhurbaşkanı, Rusya'nın savaşı kaybetmesi halinde Londra ve diğer Batı başkentlerinin yok edilebileceğini öne sürmüştü.