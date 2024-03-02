Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

02 Mart 2024 15:20 - Güncelleme : 02 Mart 2024 15:38

Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıldönümüne girdiğimiz bugünlerde Rusya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu insansız hava aracıyla (İHA) gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerini hedef aldı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Odessa kentinde bir İHA'nın isabet ettiği binada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

"HAVA SAVUNMA HAYAT KURTARIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya sivillere karşı savaşını sürdürüyor. Rusya, Harkov, Odessa ve Sumy bölgesindeki şehirlere Shahed insansız hava araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. İHA'lardan biri Odessa'da bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti. Ortaklarımızdan daha fazla hava savunma sistemi yardımına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus teröründen etkili bir şekilde korumak için Ukrayna hava kalkanının güçlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla hava savunma sistemi ve hava savunma füzesi hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.