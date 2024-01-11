Rusya, S-300 füzeleriyle oteli vurdu: Çok sayıda yaralı var

11 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:56

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ele geçirdiği birçok noktayı geri aldıktan sonra taruzza geçti. Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bulunduğu yerleri hedef almaya başladı. Ukrayna'nın bu saldırılarına Rusya çok sert karşılık veriyor. Rusya, Harkov’da bulunan bir oteli S-300 füzeleriyle hedef aldı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya’ya ait 2 S-300 füzesinin akşam saatlerinde yaklaşık 31 kişinin bulunduğu bir otele isabet ettiğini, saldırıda 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan 9’unun hastaneye kaldırıldığını, 2’sinin ayakta tedavi edildiğini ifade den Sinegubov, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

OTELİ GAZETECİLER KULLANIYORDU

Saldırı nedeniyle otelde büyük hasar oluşurken, park halindeki araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Harkov Emniyet Müdürü Volodimir Tymoshko, otelde bugüne kadar hiçbir askeri personelin kalmadığını ve bunun bilindiğini ifade ederek, oteli gazetecilerin kullandığını kaydetti.