Rusya, Ukrayna ile masaya oturmaya hazır! Tek bir şartı var

04 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, bugünkü Ukrayna meselesinin Batı'nın uzun yıllara dayanan hazırlıklarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Lavrov, Ukrayna konusunda Batı'nın mümkün olduğu kadar çok ülkeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddelik barış planına dahil etmek için özel olarak çalıştığını vurgulayarak, bu planın Rusya'ya teslim olma ve 1991 sınırlarına geri dönme konusunda bir tür ültimatom olduğunu ifade etti.

"SAHTEKARLIKLA HERKESİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İsviçre'de planlanan barış konferansına da atıfta bulanan Lavrov, Rusya'nın bu konferansta yer almayacağını belirtti. "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç, 140 ülkeden delegasyon toplamak" dedi.

Her ülkenin üzerinde çalışmak istediği konuyu seçebileceği için barış formüllerinin asgari düzeyde olacağına dikkati çeken Lavrov, bu yöntemlerle sadece aile fotosu alınmaya çalışılacağını aktardı.

"DÜRÜST BİR ANLAŞMAYA ELBETTE HAZIRIZ"

Zelenskiy’nin istediği İsviçre’deki barış zirvesine katılmama konusunda kimseye baskı yapmadıklarını belirten Lavrov, "Meslektaşlarımıza (Büyükelçilere) her şeyi anlattık. Biz, Batı’nın bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılımı engellemeye çalıştığı gibi diğer ülkelerin zirveye katılımını yasaklamayacağız. Bizim böyle alışkanlıklarımız yok." şeklinde konuştu.

Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul’da yapılan görüşmelerde şans olduğunu anlatan Lavrov, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD’nin desteğiyle bu şansın kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumu belirlediğini vurgulayan Lavrov, “Her şeyden önce Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız." ifadelerini kullandı.