Rusya - Ukrayna savaşında aylar sonra ilk esir takası

03 Ocak 2024 22:28 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 08:45

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası kapsamında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivil serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 248 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, uçaklarla bakanlığa ait hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.

"BAE SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Müzakerelerin "zor" geçtiği belirtilen açıklamada, "Rus askerlerin serbest bırakılması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 224 Ukrayna askeri ile 6 sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve bu kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus esaretinde bulunan tüm insanlarımızın dönmeleri için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.