Rusya Ukrayna'nın askeri sanayisini vurdu

13 Ocak 2024 19:06 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:07

37 füze ve 3 insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'nın genelini vuran Rusya yeni saldırı başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

HEDEFE ULAŞTI

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Sabah Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'da top ve İHA üreten askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 641 İHA, 448 hava savunma füze sistemi, 14 bin 588 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 704 obüs ve havan topu ile 17 bin 376 özel askeri araç imha edildi." bilgisi paylaşıldı.