Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrine bombalar yağdırdı

17 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık iki senedir şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Harkov şehrini vurdu. Sivil yerleşim yerlerine yağan bombalar nedeniyle en az 17 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'nın iki füze fırlattığını, füzelerden birinin eskiden hastane olarak kullanılan 3 katlı binaya isabet ettiğini, binada yangın çıktığını açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıda çevredeki binalar da hasar aldı.

PUTİN'DEN TEHDİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Putin, Ukrayna'nın karşı saldırısında başarısız olduğunu öne sürdü. İnisiyatifin Rus ordusunun elinde olduğunu savundu. "Böyle devam ederse Ukrayna çok ciddi darbe alabilir" dedi.

Rus lider, Ukrayna'daki kazanımlarından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını aktardı. Bunun barış görüşmeleri için dayatılmasının müzakere sürecini engellediğini kaydetti.

''BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ PUTİN ENGELLİYOR''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kentindeydi. Barışın sağlanamamasından Putin'i sorumlu tuttu.