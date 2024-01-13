Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı

13 Ocak 2024 14:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle yaklaşık 2 sene önce başlayan Ukrayna'nın işgali şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna geneline 37 füze ve 3 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği duyurdu.

Füzelerden çoğunun balistik olduğu belirtildi. 37 füzeden 8'inin düşürüldüğü aktarılırken, diğer füzelerin ve İHA'ların da hedeflerine ulaşamadığı ifade edildi.

Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, düşen parçalar nedeniyle binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı neredeyse iki senedir devam ediyor. Savaşın ilk zamanlarındaki yoğun çatışma dönemlerinin ardından şimdi sahada her iki taraf da ilerleyemez durumda. Zira, uzun zamandır taraflar pozisyonlarını değiştirmiş değil.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor. Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkat çekiyor.