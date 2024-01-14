Rusya, ünlü yazarı 'yabancı ajan' ilan etti

14 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:12

Rusya'nın en popüler romancılarından biri, ülkenin Ukrayna'yı istilasına karşı çıkması üzerine yabancı ajan ilan edildi. Bir zamanlar Rusya'da çok satan bir yazar olan Boris Akunin, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "teröristler ve aşırılıkçılar" listesine eklendi.

Asıl adı Grigori Chkhartishvili olan Akunin'in kitapları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalefetini dile getirmesinin ardından kitap raflarından çoktan kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Akunin'in "Ukrayna'daki özel askeri operasyona karşı çıktığını" belirterek onu Ukrayna ordusunu destekleme amacıyla fon toplanmasına yardım etmekle suçladı.

"BİN LADİN GİBİ HİSSEDİYORUM"

Bakanlık, Akunin'in Rusya ve ordusu hakkında "olumsuz bir imaj oluşturma amacıyla yanlış bilgiler yaydığını" da ekledi. Londra'da yaşayan Akunin sosyal medyada duyuruyu tiye alarak, "Bugün yabancı ajan ilan edildiğimi yazıyorlar. Ben mi terörist ve aşırılıkçıyım?! Yasadışı park ettiği için ceza kesilen Bin Ladin gibi hissediyorum. Teröristler beni terörist ilan etti" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekun istilasını başlattığı gün Akunin, "Rusya psikolojik açıdan dengesiz bir diktatör tarafından yönetiliyor ve en kötüsü de itaatkar bir şekilde onun paranoyasının peşinden gidiyor." demişti.

KAÇAN KAÇIYOR, KALANLAR SANSÜR YİYOR

Sovyet dönemindeki "halk düşmanları" terimini anımsatan "yabancı ajan" etiketi, "yabancı ajan" olarak damgalananların sosyal medyada ve diğer yayınlarda kendilerini bu şekilde tanıtmalarını gerektiriyor. Ayrıca bu kişilere külfetli mali raporlama yükümlülükleri de getiriyor.

Moskova'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekatını başlatmasından bu yana pek çok Rus kültür insanı ülkeyi terk ederken, kalanlar da katı sansür yasalarına tabi tutuluyor.