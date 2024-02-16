Rusya ve Çin'in askeri hareketliliği ABD'de büyük yankı uyandırdı! Dünya bloklaşmasında dikkat çeken Türkiye detayı

16 Şubat 2024 17:03 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:04

Çin'de Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yapılan askeri tatbikat tüm dünya genelinde hareketlenmeye neden oldu. Öte yandan Rusya ve Çin'in aleni yakınlaşması dünya sahnesinde kısa zamanda bloklaşmalarda yer alacak askeri kanatlar belli oldu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, ABD, Çin ve Rusya arasındaki bu askeri çekişme için çarpıcı ifadelerde bulundu. Özellikle Amerika'nın Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz'deki planlarına değinen Başbuğ, bu durum ilerledikçe Rusya ve Çin arasında yakınlaşmanın artacağını belirtti. ABD bu yakınlaşma karşısında özellikle seçim dönemine denk gelmesinden kaynaklı tedirgin olduğu iddia edildi.

RUSYA VE ÇİN'DE ASKERİ HAREKETLİLİK!

Başbuğ'un açıklamasının minvalinde geçtiğimiz günde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) bir rapor yayınladı. Savaş politikalarının artığını gözler önüne süren raporda Çin tatbikatlarındaki artışta yer aldı.

Jeolojik konumların ön olana çıkacağı şu sürecin önümüzdeki 10 yıl süreceğinin de altı çizildi. Rapor doğrultusunda Başbuğ'da benzer bir senaryonun yaşanacağını şu sözlerle ifade etti:

"Çin ve Rusya arasında yakınlaşma arttı. Özellikle Çin, Rusya Ukrayna savaşı sırasında verdiği destekle de bunu belirtti. Çin duruma göre bir politika izliyor. Kıtalardaki savaşlarda işine ne gelirse öyle davranıyor. ABD şiddetle işgal ederken Çin ekonomi ve nüfusla işgal ediyor. Ancak bu tablo da son zamanlarda değişim yaşandı. Çin Rusya yakınlaşması arttı. Bunun en büyük nedeni ise ABD'nin İsrail'in Filistin'e saldırması Akdeniz ve Karadeniz'deki planları Çin ve Rus yakınlaşmasını artırdı. Kıta olarak giderek kendilerine yakınlaştıklarını hissettikleri Amerika'ya karşı birbirleriyle birliktelik sergiliyorlar."

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI!

Güvenlik uzmanı Emekli Albay Coşun, Çin'in İsrail'le olan anlaşmalarına değinerek buna rağmen dünya camiasında Çin'in İsrail'i desteklemediğini hatırlattı. Başbuğ, yıllardır sahnenin arkasından izleyen Çin'in politikasına devam ettiğini de ayrıca belirtti.

Öte yandan Rusya'nın Çin'le olan askeri politikasındaki Türkiye detayı hakkında ise; "Çin İsrail'le bir takım anlaşmalar yapmasına rağmen Filistin'deki soykırımı karşısında net çizgisini çizdi. İsrail'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini belirtti. Rusya Çin hatta İran la bile ortağız lafına kadar gitti. Bu durum ilerleyen zamanlarda Amerika'nın işgalci tutumu devam ettikçe bu blok kesinleştikçe Türkiye'nin de bu bloğa dahil olması beklenebilir. Çin şimdilik uzaktan gözlemliyor. Bu senaryoyu söylemek için daha erken ancak Amerika bu tavrını devam ettirdikçe bu blok kesinleşeceğe benziyor" şeklinde konuştu.