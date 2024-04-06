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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 13:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:54

Rusya'da baraj faciası! Bölge halkı tahliye ediliyor

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patladığı ve bölge sakinlerinin toplu tahliyesinin devam ettiği açıklandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Orsk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik oluştuğu, geniş bir alanın sular altında kaldığı ve Eski Şehir'de yaşayan birçok bölge sakininin tahliye edildiği bildirildi.

Rusya'da baraj faciası! Bölge halkı tahliye ediliyor - 1. Resim

Sel bölgesinde 4 bin 258 evin bulunduğu ve 10 bin 987 kişinin mahsur kaldığı belirtilerek, insanların kentteki okullar ve spor salonlarında bulunan geçici barınma merkezlerine götürüldüğü, burada tıbbi yardım, yemek ve yatacak yer sağlandığı kaydedildi.

Rusya'da baraj faciası! Bölge halkı tahliye ediliyor - 2. Resim

BARAJI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, kurtarma ekiplerinin belediyeye bağlı servislerle birlikte barajı güçlendirme çalışmaları yürüttüğü bilgisi verildi.

Rusya'da baraj faciası! Bölge halkı tahliye ediliyor - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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