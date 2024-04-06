Rusya'da baraj faciası! Bölge halkı tahliye ediliyor

06 Nisan 2024 13:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:54

Orsk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik oluştuğu, geniş bir alanın sular altında kaldığı ve Eski Şehir'de yaşayan birçok bölge sakininin tahliye edildiği bildirildi.

Sel bölgesinde 4 bin 258 evin bulunduğu ve 10 bin 987 kişinin mahsur kaldığı belirtilerek, insanların kentteki okullar ve spor salonlarında bulunan geçici barınma merkezlerine götürüldüğü, burada tıbbi yardım, yemek ve yatacak yer sağlandığı kaydedildi.

BARAJI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, kurtarma ekiplerinin belediyeye bağlı servislerle birlikte barajı güçlendirme çalışmaları yürüttüğü bilgisi verildi.