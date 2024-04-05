Rusya'da gizemli radyasyon sızıntısı! Olağanüstü hal ilan edildi

05 Nisan 2024 17:49 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:51

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde panik! Yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Habarovsk'taki evlere sadece 2 kilometre uzaklıktaki bir pilonun yakınında yüksek radyasyon seviyeleri bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, cuma günü bölgeyi kordon altına aldı ancak potansiyel olarak ölümcül radyasyon sızıntısının kaynağı bilinmezken, kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi.

Şehirdeki Sivil Savunma Başkanı Andrey Kolchin şunları söyledi:

"Radyasyon seviyesini arttıran bir kaynak keşfedildi... Bölge kordon altına alındı. Çalışmaların daha hızlı yürütülmesi için Habarovsk'ta olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildi."

RADYASYON KAYNAĞI ÇIKARILDI

Yetkililer radyasyon kaynağının "bulunduğu yerden çıkarıldığını ve koruyucu bir kaba yerleştirildiğini" ve bir radyoaktif atık depolama tesisine götürüldüğünü dile getirdi.

Kolluk kuvvetleri radyasyon seviyelerini izleyip nedenini araştırırken olağanüstü hal en az üç gün daha devam edecek. Ancak kentteki yetkililerin sızıntı raporları üzerine harekete geçmesi bir hafta sürmüş gibi görünüyor.

Bir gencin 28 Mart'ta kentteki yetkililere yüksek radyasyon değerlerini bildirdiği söyleniyor. Fakat olağanüstü hal 5 Nisan'da, yani bir haftadan biraz fazla bir süre sonra ilan edildi.

DEĞERLER ENDİŞELENECEK DÜZEYDE DEĞİL

Nükleer koruyucu maske takan ve elinde bir radyasyon okuyucu tutan bir adamı gösteren görüntüler de ortaya çıktı. Radyasyon okuyucu, "atık çöplüğü" olarak tanımlanan yerin üzerinde yürürken hızla yükseliyor.

Radyasyonu ölçen birim olan 0.45 mikrosievertte alarm verdi ve ekranda görünen en yüksek değer 5.99'du.

Ancak video da ölçümü gerçekleştiren adamın, kanser riskini artırma, DNA'ya zarar verme ve çocukların sağlığını tehdit etme potansiyeline sahip değerin 20 olduğunu söylediği duyuluyor.

TASS haber ajansına göre, Rusya'nın tüketici güvenliği gözlemcisi şu ana kadar kimsenin yaralanmadığını ya da radyasyona maruz kalmadığını aktarırken "vatandaşların sağlığına yönelik bir tehdit olmadığını" söyledi.