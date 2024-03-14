Rusya'da milis gruplar seçim öncesi kendi ülkelerini işgale kalkıştı! Putin'in tahtı sallanıyor

14 Mart 2024 17:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:25

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkenin tamamında 15, 16 ve 17 Mart’ta yapılacak 2024 devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı Rus vatandaşı oy kullanacak.

Rusya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen sandık başına giderek oy verecek. Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştirilecek.

İLHAK EDİLEN BÖLGELERDE SEÇİME DAHİL EDİLDİ

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilecek.

Seçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil 5 uluslararası örgütten 200'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılacak. Rusya, "seçimlerin gayrimeşru olduğunu" söyleyen ülkelerin parlamentolarına ve parlamentolar arası organizasyonlarına davetiye göndermedi.

4 ADAY KOZLARINI PAYLAŞACAK

devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için seçimde 4 aday yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçim yarışına katılacak.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini alacak.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE SEÇİM

Rusya’daki devlet başkanı seçimlerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gidilmesi de dikkati çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat 2022'de sabah televizyondan duyurduğu "özel askeri operasyon" adı altında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı başlatmıştı. İki yılı geride bırakan çetin savaşta, Donbas'taki cephelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Diğer yandan Rus ordusu, Ukrayna'nın değişik bölgelerindeki askeri hedeflere uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlerken, Ukrayna ordusu da Rusya içlerindeki stratejik öneme sahip tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunuyor.

RUSYA'YA GENİŞ ÇAPLI SALDIRI TEHDİDİ

Öte yandan, kendilerini "Özgür Rusya Lejyonu" olarak tanımlayan bir grup, bugün Kursk ve Belgorod sınır bölgelerinde sivillere bir buçuk saat içinde kentleri boşaltmaları için çağrıda bulundu ve Rusya'ya geniş çaplı saldırı tehdidinde bulundu.

SEÇİMİ BOZMAYI AMAÇLIYORLAR

Milis grubun üyelerinden Alexei Baranovsky, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Kursk ve Belgorod bölgelerini derhal terk edin. Bir buçuk saat içinde bu bölgedeki askeri hedeflere ateş açacağız" dedi ve amaçlarının yarın ülkede düzenlenecek olan seçimleri bozmak olduğunu ileri sürdü.

RUSYA SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya Ulusal Muhafızları'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukraynalı milis grupların Kursk bölgesindeki saldırıları doğrulanırken saldırılarda 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SALDIRILAR GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Çoğunluğunu Kremlin karşıtı Rusların oluşturduğu üç ayrı Ukraynalı milis grubu bu hafta ortak bir operasyonla Tetkino köyünü ele geçirdiklerini ileri sürmüştü. Rusya'dan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ortak düzenlediği operasyonla saldırıların geri püskürtüldüğü ifade edildi.