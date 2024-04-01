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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 12:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:22

Rusya'da patlama! Sebebi açıklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen terör saldırısının ardından bu sabah Voronej şehrinde patlama meydana geldi. Rus medyası patlamanın sebebine dair açıklamada bulundu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TASS
Rusya&#039;da patlama! Sebebi açıklandı

Rusya'nın Voronej şehrinde bir kafede patlama meydana geldi. TASS haber ajansı, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, patlamanın Orta Asya temalı bir kafede meydana geldiğini aktardı.

BOMBALI SALDIRI 

Rus medyası kafenin camlarının kırılmasına ve hasara yol açan olayın bombalı saldırı olduğunu belirtti.

Rusya'da patlama! Sebebi açıklandı - 1. Resim

Patlama sırasında kafenin boş olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya terör saldırısının cezasını Ukrayna'ya kesti! Kiev'e bombalar yağıyor, Polonya alarm durumunda - 3. Resim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

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Kaynak: TASS
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