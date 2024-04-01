Rusya'da patlama! Sebebi açıklandı

01 Nisan 2024 12:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:22

Rusya'nın Voronej şehrinde bir kafede patlama meydana geldi. TASS haber ajansı, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, patlamanın Orta Asya temalı bir kafede meydana geldiğini aktardı.

BOMBALI SALDIRI

Rus medyası kafenin camlarının kırılmasına ve hasara yol açan olayın bombalı saldırı olduğunu belirtti.

Patlama sırasında kafenin boş olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.