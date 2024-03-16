Rusya'da seçimin ikinci günü: Tansiyon bir an olsun düşmüyor

16 Mart 2024 13:42 - Güncelleme : 16 Mart 2024 13:43

Rusya'da 3 gün sürecek olan ve dün başlayan devlet başkanlığı seçiminin bugün ikinci günü de birçok olaya konu oldu. Oy verme işleminin ilk günü protestolar ve Ukrayna'nın saldırıları ile geçmişti.

Bugün ise Rusya devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi, 61 yaşındaki bir adamı demiryollarına terör saldırısı hazırlığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Rus vatandaşı olduğu belirtilen adamın, Ukrayna adına Rusya'nın Ural dağları Sverdlovsk bölgesindeki bir demiryolu kavşağına "terör saldırısı" planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

ELEKTRONİK SİSTEMLER ÇÖKTÜ

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi ise tüm elektronik hizmetlerine karşı yaygın bir saldırı yaşadıklarını açıkladı. Öte yandan, Ukrayna'nın saldırıları bugün de devam etti. Kiev güçlerinin Belgorod'a saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İLK GÜN TANSİYON DÜŞMEDİ

Dün, seçimlerin birinci gününde, St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Ayrıca, Rus seçim ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçmenlerin oy sandıklarına "Zelyonka" olarak adlandırılan yeşil boya döktüğü bir dizi olay yaşandığını bildirdi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi ve Karaçayevo-Çerkes Cumhuriyeti'nde meydana gelen boya dökme olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

Rostov bölgesindeki müfettişler ayrıca 62 yaşındaki bir adam hakkında oy kullanma hakkının engellenmesi suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası öngören bir ceza davası açıldığını duyurdu.

KABİNİ ATEŞE VERMİŞTİ

Rusya'nın çeşitli bölgelerinde en az üç kişi oy merkezlerini kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Bağımsız haber kuruluşu Sota'ya göre Moskova'da yaşlı bir kadın oy kullanma kabinini ateşe verdiği için gözaltına alındı.

Seçim yetkilileri yaptıkları açıklamada saldırıda hiçbir oy pusulasının zarar görmediğini ve sandık görevlilerinin olaydan sonra da çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

UKRAYNA OY MERKEZİNİ BOMBALADI

Rusya devlet ajansı TASS, Ukrayna'nın, Rusya Kontrolündeki Herson bölgesinde oy verme merkezini bombaladığını duyurdu. Kremlin destekli yetkililer, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Seçim komisyonu, "Skadovsk'ta bir oy verme merkezinin önündeki çöp kutusuna el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi. Patladı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok" açıklamasını yaptı.

Rus güçleri de Kiev'in, Kakhovka kentinde oy verme merkezlerini bombaladığını bildirdi.

PUTİN OYUNU KULLANDI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, oyunu dün, Moskova'daki konutunda, elektronik ortamda kullandı.

Putin, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında ise Kiev'in "yeniden seçilmesini engelleme girişimi" olarak nitelendirdiği Ukrayna'nın Rusya sınırına yönelik bir dizi saldırısına karşı güçlü bir askeri karşılık sözü verdi.

Rus lider, "Düşman tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar cezasız kalmadı ve kalmayacak. Bu, başkanlık seçimlerine müdahale etme girişimidir" dedi.