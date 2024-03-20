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20 Mart 2024 17:06 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:11

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız

Rus Bakan Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya&#039;dan Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a övgü dolu sözler: Minnettarız

Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bölgede barışın sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği sürdürmüştü... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasından dolayı teşekkürlerini iletti. 

Durumun çözümü, barış ve müzakere süreci lehinde konuşan, arabuluculuk çabalarını sunan herkese minnettar olduklarının altını çizen Zaharova, bu tür tekliflerde bulunan ülkelerin az olmadığını söyledi.

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız - 1. Resim

"HERKESE MİNNETTARIZ"

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"Bu, kolektif Batı'nın, gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir"

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ERDOĞAN, PUTİN'E DE İLETMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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