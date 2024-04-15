Rusya’dan İran ve İsrail’e çağrı: Taraflar itidalli olmalı
İran'ın İsrail saldırısının sonlandırmasının ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülkenin de itidalli olması yönünde çağrıda bulundu.
İran'ın 'intikam' operasyonunu sonlandırmasından sonra her iki taraftan da çok sert açıklamalar geldi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ''Ezici bir saldırıya ihtiyacımız var'' derken ABD medyası ise Netanyahu'nun Biden ile görüşmesinin ardından misilleme saldırı planından vazgeçtiğini açıkladı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; İsrail'in, İran'ın saldırılarına karşılık vermekten "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.
İsrail'in son saldırıya karşı ne yapıp yapmayacağı merak konusu olurken halihazırda Ukrayna ile savaşta olan Rusya'dan 'itidal' çağrısı geldi.
"TARAFLARI İTİDALLİ OLMAYA ÇAĞRIYORUZ"
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Ortadoğu bölgesinde ‘sahadaki’ gergin durum ve çatışmanın bölgesel çatışmaya dönüşmesinin bariz riskleri bağlamında, olaya müdahil olan tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" dedi.
Nebenzya, “Yapıcı yaklaşan uluslararası oyuncuların da buna katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışma ve dökülen kan durdurulmalı. Gerilimi azaltmanın tüm uluslararası toplumun acil görevi olduğunu düşünüyoruz, aksi halde bölge, karşılıklı saldırılar ve şiddetten oluşan bir kısır döngünün içine düşebilir" dedi.