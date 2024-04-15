Rusya’dan İran ve İsrail’e çağrı: Taraflar itidalli olmalı 

15 Nisan 2024 02:41 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 03:39

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İran'ın 'intikam' operasyonunu sonlandırmasından sonra her iki taraftan da çok sert açıklamalar geldi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ''Ezici bir saldırıya ihtiyacımız var'' derken ABD medyası ise Netanyahu'nun Biden ile görüşmesinin ardından misilleme saldırı planından vazgeçtiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; İsrail'in, İran'ın saldırılarına karşılık vermekten "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.

İsrail'in son saldırıya karşı ne yapıp yapmayacağı merak konusu olurken halihazırda Ukrayna ile savaşta olan Rusya'dan 'itidal' çağrısı geldi.

"TARAFLARI İTİDALLİ OLMAYA ÇAĞRIYORUZ"

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Ortadoğu bölgesinde ‘sahadaki’ gergin durum ve çatışmanın bölgesel çatışmaya dönüşmesinin bariz riskleri bağlamında, olaya müdahil olan tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" dedi.

Nebenzya, “Yapıcı yaklaşan uluslararası oyuncuların da buna katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çatışma ve dökülen kan durdurulmalı. Gerilimi azaltmanın tüm uluslararası toplumun acil görevi olduğunu düşünüyoruz, aksi halde bölge, karşılıklı saldırılar ve şiddetten oluşan bir kısır döngünün içine düşebilir" dedi.