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    • 07 Ocak 2024 09:49 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:50

    Rusya'dan Ukrayna'ya S-300 füzeli saldırı! Çok sayıda ölü var

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Rusya-Ukrayna savaşında gerilim had safhada. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Donetsk bölgesini s-300 füzeleriyle vurduğunu çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı.

    Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;ya S-300 füzeli saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya, Ukrayna, Savaş

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu akşam Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Yoğun füze saldırısının ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Açıklamada, Pokrovsk'ta saldırı sonucunda 2 evin yıkıldığı, enkazdan bir kişinin sağ çıkarıldığı belirtilerek, enkaz altında 2'si çocuk 6 kişinin daha olabileceği aktarıldı.

    Rivne köyünde, 3'ü çocuk, 6 kişinin yaşadığı bir evin tamamen yok edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Rusya'dan Ukrayna'ya S-300 füzeli saldırı! Çok sayıda ölü var

    S-300 FÜZELERİYLE VURDULAR

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pokrovsk'a düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

    Rus ordusunun, Pokrovsk'a saldırısında S-300 füzelerini kullandığını aktaran Zelenskiy, saldırıda hayatı kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

    Zelenskiy, "Rusya, bu saldırıların hiçbirinin terör devleti için cevapsız kalmayacağını hissetmeli. Bunu gücümüzle, savunmamızla ve siyasi kabiliyetlerimizle sağlamalıyız" değerlendirmesini yaptı.

    Rusya'dan Ukrayna'ya S-300 füzeli saldırı! Çok sayıda ölü var

    RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: NEPTÜN FÜZELERİNİ ENGELLEDİK

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinde Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

    Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 17.00 civarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzeleri kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri durduruldu.” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini tespit ederek imha ettiği kaydedildi.

    Bakanlık, dün de Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna'nın Neptün füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

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    Haberler>Dünya>Rusya'dan Ukrayna'ya S-300 füzeli saldırı! Çok sayıda ölü var
    Etiketler
    RusyaUkraynaSavaş
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