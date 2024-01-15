Rusya'nın kara günü: Ukrayna A-50 stratejik uçağı imha etti

15 Ocak 2024 17:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:14

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu. Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıklayan Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

''RUS HAVA KUVVETLERİ İÇİN KARA GÜN''

Yapımının yüz milyonlarca dolara mal olduğu bilinen A-50 uçağının Ukrayna tarafından imha edilmesinin ardından Kremlin'den resmi bir açıklama gelmedi. Fakat uzmanlar, A-50 kaybının Rus Hava Kuvvetleri için büyük bir darbe olduğunu ifade ettiler. Askeri kanal Rybar, Ukrayna'nın verdiği bilginin doğrulanması halinde bunun "Rus hava kuvvetleri için bir başka kara gün" olacağını yazdı.

BBC'nin haberine göre, hava savaş uzmanı Justin Bronk ise A-50 uçaklarının 'kilit bir gözetleme platformu' olarak tanımladı ve imha edilmesini Rus ordusu için 'utanç verici' olarak yorumladı.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner ise Ukrayna'nın son dönemde Rus güçlerine karşı önemli ilerlemeler kaydetmekte zorlandığına dikkat çekerek bu gelişmenin bir sürü kötü haber arasında küçük bir iyi haber olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, 23 Şubat'ta, Rusya'nın elinde 6 tane operasyonel A-50 uçağı olduğunu düşündüğünü belirtmişti.