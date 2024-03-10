Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermedeki yeni yöntemi şoke etti! Mağdurlar ve aileleri yardım istiyor

10 Mart 2024 12:34 - Güncelleme : 10 Mart 2024 12:38

Binlerce Hindistan ve Nepal vatandaşının Rusya tarafından kandırılıp Ukrayna'da cepheye sürüldüğü ortaya çıktı. Kandırılanların aile üyeleri, 'yüksek maaş' ve 'vatandaşlık' vaatleriyle kandırıldıklarını öne sürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞİ DENDİ CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Hindistan'da yaşayan 30 yaşındaki giysi satıcısı Mohammad Afsan'ın popüler bir Rus yetkilisi tarafından güvenlik görevlisi olarak çalışmak için işe alındığı kasım ayında Rusya'ya gittiği belirtildi. Afsan'a ilk 3 ay için yaklaşık 550 dolar yaklaşık 17 bin 500 TL ve bir sene sonra Rus vatandaşlığı vaat edildiği öğrenildi.

Hindistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, eşi ve 2 çocuğu olan Afsan'ın Moskova'ya vardıktan sonra orduya katılmaya zorlandığını ve Rusya-Ukrayna sınırındaki bir karakola gönderilerek burada vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

Afsan'ın kardeşi Mohammad Imran, The Guardian'a yaptığı açıklamada kardeşinin savaş bölgesine gönderildiğinden haberi olmadığını söyledi.

SADECE 1 AYLIK ASKERİ EĞİTİM VERDİLER

Hindistan'da yaşarken kandırılan bir başka kişi ise 23 yaşındaki Gucaratlı Hemil Ashwinbhai Mangukiya, Afsan gibi 300 bin aboneye sahip 'Baba Vlogs' adlı bir YouTube kanalı aracılığıyla yine aynı iş, güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırıldı. Mangukiya da Rusya'da sadece 1 ay askeri eğitim aldı ve savaş bölgesine gönderildi.

Mangukiya'nın babası Ashwin Mangukiya yayın organına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sanırım içinde bulunduğu tehlikeyi bizden sakladı. Tüm ailemiz bu olay karşısında yıkıldı. Hala onun cesedini geri almaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğu tehlikeyi bizden sakladı. Tüm ailemiz bu olay karşısında yıkıldı. Hala onun cesedini geri almaya çalışıyoruz.''

DUBAİ'DEN RUSYA'YA ARDINDAN DA CEPHEYE SÜRÜLDÜ

Keşmirli 31 yaşındaki Azad Yousuf Kumar da aralık ayında Dubai'de çalışmayı kabul ettiğini, ancak ailesi bunun yerine Rusya'daki bir eğitim kampına gönderildiğini, burada bir tatbikat sırasında bacağından vurulduğunu ve ardından Ukrayna'da savaşmaya gönderildiğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Kumar'ın kardeşi Sajad, "Yurt dışına gitmek istiyordu çünkü burada neredeyse hiç iş yoktu ve karısı yeni doğum yapmıştı. Ama bizi arayarak Dubai'den Rusya'ya gönderildiğini ve orduya katılmaya zorlandığını söyledi. Tehlikeli bir savaş bölgesinde görevlendirilmiş ve her gün, çoğu uzuvlarını kaybetmiş ve vücutları parçalanmış yaralıları görmek zorunda" dedi.

7 ERKEK VİDEO ÇEKİP YARDIM İSTEDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de 7 erkek, kendi istekleri dışında Rusya için savaşmak üzere kandırıldıklarını iddia ettikleri ve Hindistan hükümetine onları eve getirmesi için yalvardıkları bir video yayımladılar.

Asker kıyafetleri içinde görülen adamlar, Aralık ayı sonunda yeni yılı kutlamak üzere turist olarak Rusya'ya gittiklerini, ancak bir seyahat acentesi tarafından komşu Belarus'a götürüldüklerini ve burada vizeleri olmadığı için alıkonulduklarını söylediler. Dolandırıcı acentenin, mahsur kalan adamları daha fazla para vermeye ikna ettikten bırakıp gittiği iddia edildi.

Videodaki adamlardan biri "Polis bizi Rus yetkililere teslim etti, onlar da bize belgeler imzalattı. Şimdi bizi Ukrayna'ya karşı savaşmaya zorluyorlar" diye konuştu.