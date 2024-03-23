Rusya'nın uzay aracı 3 astronotla birlikte Kazakistan'dan fırlatıldı

23 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:52

Rusya'nın “Soyuz MS-25” uzay aracını bugün fırlatıldı. İçinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen uzay aracında Rus Kozmonot Oleg Novitskiy, NASA Astronotu Tracy Dyson ve Belarus Hava Yolları'nda “Belavia”da hostes olarak görev yapan Marina Vasilevskaya yer aldı.

Türkiye saatiyle 15.36'da fırlatılan Soyuz MS-25'in fırlatma işleminin başarıyla gerçekleştiği bildirilirken, uzay aracının 25 Mart'ta Uluslararası uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması bekleniyor.

12 GÜN SONRA 1 YIL ÖNCEKİ UZAY ARACIYLA GERİ DÖNÜLECEK

Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Soyuz MC-25'in uzayda 184 gün geçireceği belirtildi. Uzaya çıkan ilk Belaruslu Vasilevskaya'nın Kozmonot Novitskiy ve NASA Astronotu Loral O'Hara ile ISS'te 12 gün geçirdikten sonra, geçtiğimiz yıl fırlatılan “Soyuz MS-24” uzay aracıyla 6 Nisan'da dünyaya geri döneceği aktarıldı. NASA Astronotu Dyson ise Rus Kozmonotlar Oleg Konenko ve Nikolay Çub ile eylül ayına kadar ISS'te kalacak.

Rus Kozmonotlar Konenko, Çub ve NASA astronotu O'Hara'yı taşıyan Soyuz MS-24 uzay aracı 15 Eylül 2023'te fırlatılmıştı.