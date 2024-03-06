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06 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:24

Rusya'nın zaferi, Almanya'nın büyük utancı! Savunma Bakanlığında '1234' şifresi skandalı

Rusya'nın Alman generallerin toplantısında dinlemesinin detayları ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanlığının yazılı basın açıklamasında bağlantı linkine "1234" şifresi koyulması, yeni bir skandalı beraberinde getirirken alay konusu oldu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Rusya&#039;nın zaferi, Almanya&#039;nın büyük utancı! Savunma Bakanlığında &#039;1234&#039; şifresi skandalı

Rusya'nın Almanya'yı dinlemesiyle ilgili skandal olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 38 dakika süren toplantıdaki 4 Alman generalden birinin kullandığı hattın güvenli olmadığı tespit edildi. Açıklama Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'dan geldi.

Yapılan incelemeye göre toplantıda yer alan katılımcılardan biri, askeri iletişim sistemi Webex'i aramak için kullandığı hattın güvenli olmadığı tespit edildi. Pistorius, "Rusların geniş gözetleme yetenekleri sayesinde şans eseri görüşmeyi yakaladığını var sayıyoruz" ifadelerine yer verdi. Güvenli hattan arama yapmayan kişiye ise disiplin önlemleri alınacağı ifade edildi.

BAĞLANTI LİNKİNİN ŞİFRESİ ALAY KONUSU OLDU

Pistorius'un olaya ilişkin basın açıklaması ise başka bir skandala neden oldu. Bakanlığın internet sitesinden yapılan basın açıklamasının bağlantı linkine şifre koruması koyuldu. Ancak bu şifrenin "1234" olması alay konusu oldu. Alman Bild Gazetesi, ses kaydının Ruslar için bir propaganda zaferi, Almanya içinse bir utanç olduğunu yazdı.

"İSTİHBARATIMIZ GÜÇLÜ"

Almanya, skandalın ardından meydana gelen güvenlik zafiyeti tartışmalarına "istihbaratımız güçlü" mesajıyla yanıt verdi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, istihbaratın personel ve teknoloji açısından önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti. "Alman gizli servisi kendini savunmaya hazır" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Almanya'yı itibarsızlaştırmaya çalışmakla" suçladı. Putin'in başarılı olamayacağını söyledi.

Kaynak: TGRT Haber
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