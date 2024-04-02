Rus lider Putin'in savaş fabrikalarına saldırı: Yaralılar var

02 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:41

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı dronlu saldırı gerçekleştirildi. Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı.

Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.