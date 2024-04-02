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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:41

Rus lider Putin'in savaş fabrikalarına saldırı: Yaralılar var

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine 3 ayrı dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı dronlu saldırı gerçekleştirildi. Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'a İHA'lı saldırı: Yaralılar var - 1. Resim

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı.

Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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