Sadece bacaklarının ağrıdığını söylüyordu! 2 gün sonra hayatını kaybetti

02 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:09

Mackenzie Allan Scott Lowe isimli genç, arkadaşlarıyla eğlendiği bir gecenin ardından sabah uyandığında, annesine bacaklarının ağrıdığını söyledi. Fakat bu ağrısını da spor salonuna gitmiş olmasına ve bütün gün işte ayakta durmasına bağladı. Annesinin bir ağrı kesici al önerisinden birkaç saat sonra çok kötü hissettiğini söyleyen gencin ateşi çıkmaya başladı.

BAKTERİYEL MENENJİT TESPİT EDİLDİ

Aile evden bir süreliğine ayrıldı ve eve döndüklerinde Mackenzie, çok daha kötü durumdaydı. Anne Lisa, acil olarak ambulansı aradı ve eve gelen sağlık görevlileri, Mackenzie'ye doğum tarihini sorduğunda cevap veremedi. Ateşler içinde olduğu anlaşılan Mackenzie, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Doktorlar, Mackenzie'nin muayenesini yaptı ve testler sonucunda, bakteriyel menenjit tespit edildi. Beyni ve omuriliği çevreleyen menenjite dair hiçbir belirti olmadığını söyleyen anne Lisa, ''keşke daha önce hastaneye götürseydim'' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

MENENJİTİN BELİRTİLERİ

Uzmanlar, Mackenzie'deki belirtilerin, uzuv veya kas ağrısı, soğuk eller ve ayaklar, titreme, ateş olduğunu belirtti. Bu belirtilerin yanı sıra menenjitte, yüksek ateş, hasta olma, baş ağrısı, boyun tutulması, uyuşukluk ve parlak ışıklardan hoşlanmama gibi semptomların da olabileceği dile getirildi.

''MENENJİT, BEYİN KANAMASINA NEDEN OLDU''

Lisa, oğlunun hastanede olduğu zamanlara dair şunları anlattı:

''Tüm farklı makinelere bağlıydı; solunum cihazı, diyaliz... Pazar sabahı organları çoktan iflas etmeye başladı. Kan basıncı çok düşüktü ve iç kanaması vardı. Doktorlar onu tekrar taramaya almak istediler ama durumu yeterince stabil değildi. Feci bir beyin kanaması geçirdi ve 2 gün sonra hayatını kaybetti.''

Lisa, oğlunu daha erken hastaneye götürmemesinin pişmanlığını yaşarken doktorlar bunun sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

''BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALARI YAPMAYIN''

Lisa'nın eşi, Mackenzie'nin üvey babası ise yaşananlara dair şunları söyleyerek, herkesi uyardı:

''Bunun tanıdığınız birinin ve o yaştaki birinin başına gelmesini beklemiyorsunuz. Menenjiti her zaman bebeklerle ilişkilendirdim. Ama bu sadece bebekler için değil, herkes için geçerli. Ateşiniz varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, belki bizim yaptığımız hataları yapmayın. Kendinizi kontrol ettirin.''