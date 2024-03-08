Sadece bir lokma aldı! Trajik şekilde hayatını kaybetti

08 Mart 2024 17:29 - Güncelleme : 08 Mart 2024 17:29

İngiltere’de yaşayan ve fındık ile badem alerjisi olan Joseph Higginson'ın daha önce hiçbir sorun yaşamadan defalarca yediği aynı tavuk yemeği bu sefer ölümüne sebep oldu. Higginson'ın ailesi ise alerjilerin zamanla ilerleyerek daha da kötüleşebileceğine dikkat çekti.

27 yaşında ve tamirci olan Higginson’ın bir Hint restoranından içeriğinde badem olduğu açıkça belirtilen yemek siparişinde tüm doğru alerji bilgileri sağlanmıştı. Polis restoranın paket servisini araştırdı ancak herhangi bir sorun bulamadı.

BİR LOKMA HAYATINA MAL OLDU

Manchester Evening News'in haberine göre, Kendisine yalnızca birkaç ay önce alerji teşhisi konulan Higginson evde körili tavuktan bir lokma yedikten sonra kalp krizi geçirdi.

Rochdale Adli Tıp Mahkemesi'ndeki soruşturmada, Haziran 2022'de bir alerji uzmanı tarafından yapılan deri testiyle yer fıstığına, ağaç yemişlerine, bademlere ve Hindistan cevizine alerjisi olduğu doğrulandı.

28 Aralık 2022'de aile yemeği sırasında yaşanan trajedide, Higginson yemeğinden bir lokma aldı ve sonrasında banyoya koştu. Burada yığılıp kalan gence ailesinin müdahalesi de sonuç vermedi.

MERAK UYANDIRDI

Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Higginson’ın ölüm nedeninin "akut anafilaksi" olduğu söylendi. Daha önce de bu yemeği yiyen ama etkilenmeyen gencin durumu, alerjilerin ilerleyebileceği konusunda kamuoyunda merak uyandırdı.