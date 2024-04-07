Sadece Türkiye'nin yardımı kabul etmişlerdi! Tayvan liderinden Türk ekibe özel teşekkür

07 Nisan 2024 17:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:41

Tayvan'ın Hualien şehrinde 3 Nisan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen dağlık bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yardıma koşan Türk dron ekibi de 6 Nisan’da Tayvan’a gelerek Hualien’deki arama kurtarma destek vermeye başladı.

Türk ekibinin Tayvan’a ulaşması tüm Tayvan basınında geniş yer bulurken Tayvan lideri Tsai Ying Wen, sosyal hesabından özel bir mesaj yayınlayarak Türkiye’ye teşekkür etti.

Tsai mesajında “Türkiye'den özel bir ekip dün Tayvan'a geldi ve arama kurtarma çalışmalarında bize destek olmaya başladı. 25 yıl önce Tayvan'da 921 depremi meydana geldiğinde, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Tayvan'a gelen ilk ülke yine Türkiye olmuştu. Geçen yıl Türkiye'yi vuran 6 Şubat depreminin ardından Tayvan da afet yardım çalışmalarına destek olmak üzere Türkiye’ye bir arama kurtarma ekibi göndermişti. Uluslararası toplumun insani ruhunu ve Tayvan ile Türkiye arasındaki dostluğu gösteren bu iyilik gücünün devam etmesini temenni ediyorum. Tüm Türk yetkililerine ve Türk halkına kurtarma deneyimini ve profesyonel teknolojiyi bizimle paylaştıkları için çok minnettarım” ifadelerine yer verdi.

13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, bin 145 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.