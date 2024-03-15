Sahte peygamber skandalı! Çiftliğinde çocukları evlendiriyordu: Korkunç detaylar ortaya çıktı

7 takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. 8 sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.

Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.

Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, "Tanrı, çocukların okula gitmesini yasakladı" dedi. Chokurongerwa, 2015’te hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) Kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.

Modern tıbbı reddeden bu kiliseler, ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor. Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.