Sahte peygamber skandalı! Çiftliğinde çocukları evlendiriyordu: Korkunç detaylar ortaya çıktı
Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki şarlatan Ishmael Chokurongerwa'ya ait olan çiftlikteki detaylar kan dondurdu. Yaklaşık 251 çocuğun kurtarıldığı yerde, yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi mezar bulundu. Sahte peygamber hakim karşısına çıktı.
Dünyayı sarsan olayın adresi Zimbabve... İnsanların dini duygularını kullanan ve peygamber olduğunu söyleyen 56 yaşındaki şarlatanın yaptıkları kan dondurdu. Sahte peygamberin çiftliğinde yapılan incelemelerde rastlanılan cinsel istismar detayları, mezarlar izleri tüyler ürpertti.
Çiftliğe yapılan baskında 251 çocuk kurtarılırken, 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi. Ayrıca bölgede yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi mezar bulundu.
SAHTE PEYGAMBER TUTUKLANDI
7 takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. 8 sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.
ÇOCUK EVLİLİKLERİ YAPILDI
Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.
Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, "Tanrı, çocukların okula gitmesini yasakladı" dedi. Chokurongerwa, 2015’te hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) Kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.
Modern tıbbı reddeden bu kiliseler, ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor. Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.
Chokurongerwa’nın takipçileri, dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.