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15 Şubat 2024 12:23 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:31

Sakurajima Yanardağı patladı: Külleri 5 bin metreye yükseldi

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan küller yaklaşık 5 bin metre yükseldi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Japonya, Yanardağ, Sakurajima

Japonya merkezli The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Sakurajima Yanardağı patladı: Külleri 5 bin metreye yükseldi - 1. Resim

3. SEVİYE UYARI VERİLDİ

Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Sakurajima Yanardağı patladı: Külleri 5 bin metreye yükseldi - 2. Resim

1914'TE BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANMIŞTI

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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