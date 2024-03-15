Sandıklar kuruldu! Rusya'da halk seçimini yapacak

15 Mart 2024 13:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:50

Rusya'da 3 gün sürece devlet başkanlığı seçimi bugün başladı. Oy verme işlemi ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başladı ve ülke genelinde 94 binden fazla sandık kurulduğu bildirildi.

Bugün, yarın ve 17 Mart’a kadar devam edecek olan oy verme işlemleri yerel saatle 08.00’den 20.00’ye kadar sürecek. Devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, 17 Mart akşamı Rusya'nın en batısında kalan Kaliningrad bölgesinde sandıkların kapanmasıyla sona ermiş olacak.

Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947 seçmen bulunuyorken, Rusya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı Rus seçmen oy kullanacak.

İLHAK EDİLEN BÖLGELER SEÇİME DAHİL EDİLDİ

Oy verme işlemleri, ister sandık başında sandık başında ister uzaktan elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Uzaktan oy verme işlemi, Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri de devlet başkanı seçimine dahil edildi.

4 ADAY KOZLARINI PAYLAŞACAK

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

YENİ LİDER 6 YIL GÖREV YAPACAK

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Rusya’daki devlet başkanı seçimlerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gidilmesi de dikkati çekiyor.