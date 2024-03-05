Savaş çanları! ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı Kuzey Kore'yi çıldırttı

05 Mart 2024 11:30 - Güncelleme : 05 Mart 2024 11:52

Güney Kore ve ABD'nin 11 günlük ortak askeri tatbikatı Kuzey Kore'yi rahatsız etti. Geçen yıla kıyasla 2 kat fazla sayıda çeşitli arazi tatbikatları içeren ortak çalışmaya Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan tehditkar açıklamalar geldi.

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının 'bir devletin egemenliğini ihlal amacı taşıyan açık bir tehdit' olarak nitelendiren Kuzey Kore, "yaptıkları yanlış seçimin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin, düşmanlarının maceracı eylemlerini izlemeye devam edeceği ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almak için etkili askeri faaliyetler yürüteceği" kaydedildi.

GÜNEY KORE VE ABD'DEN 'ÖZGÜRLÜK KALKANI' TATBİKATI

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle, "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı dün başlamıştı.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 29 Şubat'ta ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmiş, basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.